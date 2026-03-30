Konya Büyükşehirli judocu başarısına yenisini ekledi

KONYA Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Havva Sena Tokmak, Mart ayında ikinci madalyasını kazandı. Çekya’da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası’nda 40 kiloda mücadele eden Tokmak, bronz madalyanın sahibi oldu. Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular uluslararası arenada başarılı şekilde mücadele ediyor. Avrupa Judo Birliği (EJU) faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası, 28-29 Mart tarihlerinde Çekya’nın Teplice şehrinde düzenlendi. Kadınlar 40 kiloda tatamiye çıkan Büyükşehirli sporcu Havva Sena Tokmak, bronz madalya kazanarak Mart ayında ikinci madalyasını kazanmış oldu. Milli formayla ülkemizi ve şehrimizi temsil eden Havva Sena son 16 turunda Fransız Emma Sarrail’i, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Hryhorenko’yu mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ukraynalı rakibi Sofia Palamarenko karşısında alkış toplayan başarılı sporcu, bronz madalya müsabakasına çıktı. Brezilyalı Gabrielli Casola’yı yenen Havva Sena ülkemize bronz madalya kazandırdı. Çekya’dan bronz madalya ile ayrılan Konya Büyükşehirli başarılı sporcu Havva Sena, aynı başarıyı 7-8 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Judo Kupası’nda da elde etmişti.