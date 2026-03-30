Konya 1. Küme'de play-off heyecanı başladı

KONYA Amatör 1. Küme Futbol Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Süper Grup’ta yükselecek takımların belli olacağı play-off heyecan dün yapılan maçlarla başladı. İki grupta 8 takımın mücadele ettiği play-off maçları tek devreli lig usulü oynanacak ve 3 hafta sürecek play-off’un ardından grubunu birinci sırada bitirecek takımlar Süper Grup’a çıkacak. Grup ikincileri ise tek maç eleme usulü maçta karşılaşacak ve kazanan ekip Süper Grup’a yükselecek üçüncü takım olacak. İlk hafta maçlarının ardından A Grubu’nda Karatay Belediyespor ve Akkisespor liderliği paylaştı. B Grubu’nda ise Seydişehir Belediyespor kazanarak liderlik koltuğuna otururken, Konyagücü ve Yıldırımspor da play-off’a beraberlikle başladı. Play-off’ta ikinci hafta maçlarının programı şöyle. A Grubu 5 Nisan Pazar: Karatay Belediyespor-İhsaniye Gençlerbirliği, Akkisespor-Kulu As Yıldızspor. B Grubu 5 Nisan Pazar: Seydişehir Belediyespor-Konyagücü, Yıldırımspor-Yeni Doğanhisarspor.