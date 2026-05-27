Kırşehir'de acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar, kendilerini bıçakla yaraladı. Yaralanan vatandaşlar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giderek, tedavi altına alındı. Yaralıların büyük bölümünün ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Hastaneye başvuran vatandaşlardan Murat Çağlar, kurban kesimi sırasında yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirterek, "Uyardık ama dinlemedi, hastanedeyiz" dedi.

Şükrü Ağırman ise yaşanan kazanın tecrübesizlikten kaynaklandığını ifade ederek, "Acemiliğimize denk geldi, yapacak bir şey yok" diye konuştu.