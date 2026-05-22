Karatay'da öğrenciler yarıştı

Karatay Adalet Parkı’nda, Dünya Oryantring Günü etkinlikleri kapsamında, Konya’da eğitim gören 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi. Karatay Adalet Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyona Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yarışma boyunca öğrenciler, belirlenen kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Etkinlik, öğrencilerin doğada yön bulma becerilerini geliştirmeleri ve takım ruhunu güçlendirmeleri açısından büyük önem taşıdı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninde öğrencilerin başarıları tebrik edilirken, benzer sportif ve eğitsel etkinliklerin artarak devam edeceği ifade edildi. Etkinlik, öğrencilerin hatıra fotoğrafları çekilmesi ve keyifli anların paylaşılmasıyla sona erdi.