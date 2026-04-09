Karapınar'da Gençlik Buluşmaları tamamlandı

21 hafta boyunca her çarşamba günü gerçekleştirilen programlarda, gençlerle yatsı namazı öncesinde bir araya gelindi. Program kapsamında ilk olarak Sultan Selim Camii’nde yatsı namazı eda edildi. Namazın ardından gençler, Karapınar Diyanet Gençlik Merkezi’nde ilmihal, ibadet ve itikad dersleri aldı.

Eğitim sürecinde Karapınar Müftülüğü Vaizi Musa Sarı ve Bahattin Göçü, Din Hizmetleri Uzmanı Berat Kolay ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Sanayi Camii İmam Hatibi Adem Diker, Hocaoğlu Camii İmam Hatibi Mustafa Kurun, Pınarbaşı Camii İmam Hatibi Fatih Kazyağcı, Yükseliş Camii İmam Hatibi İsmail Rahim, Bilal Habeşi Camii İmam Hatibi Ali Şahin, Hacı İsa Camii İmam Hatibi Serkan Ali Güven, İhlas Camii İmam Hatibi Bünyamin Diri ve Sultan Selim Camii Müezzin Kayyımı Nail Sabreddin Okuyucu gençlere rehberlik etti.

Müftülükten yapılan açıklamada, “Karapınar Müftülüğü olarak, gençlerimizin manevi gelişimine katkı sunan bu anlamlı programda emeği geçen tüm görevlilerimize teşekkür eder, katılım sağlayan gençlerimize başarılar dileriz.”denildi.

