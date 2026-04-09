Konya'da çevre gönüllülerinden müftülüğe ziyaret
Meram Müftülüğü Hadimi Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi kapsamında, Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu öğrencileri İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Hadimi Gençlik Merkezi manevi danışmanı nezaretinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, İl Müftülüğü binasında yer alan aile temalı hat ve naht sanatları sergilerini gezerek eserleri inceledi.
Ziyaret kapsamında İl Müftü Vekili Hüseyin Avni Böge ile bir araya gelen öğrenciler, kendisiyle bir süre sohbet etti. Gençlerle yakından ilgilenen Böge, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.