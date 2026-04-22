Karaarslan: Onlar bizim umudumuz

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, TBMM’nin kuruluşunun 106’ıncı yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Karaarslan, “23 Nisan 1920 öyle bir tarih anıdır ki, küllerinden yeniden doğup tıpkı bir dev gibi doğrulan ve kutlu iradesiyle Milli Mücadele’yi meşruiyet, mensubiyet, mesuliyet ve metanet kulvarında ikmal ve icra etmenin kararlılığını gösteren bir milletin istiklal adımı, istikbal hamlesidir.”dedi.

Açıklamasında, “Bursa Mebusu Emin Erkul’un anlatımıyla söylersek, 23 Nisan 1920’de Ankara halkı sokaklara dökülmüş; camilerin minarelerinden yükselen ezanlar, tekbirler, selatü selamlar, okunan Kuran-ı Kerim tilavetleri, kesilen kurbanlar, edilen dualar adeta gök kubbede yankılanmıştı.”diyen Başkan Karaarslan, “Meclis’in en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici başkanlığa seçilen Sinop Mebusu Şerif Bey açılış konuşmasında, milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde mukadderatını bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını tüm dünyaya ilan etmişti.

Artık makus talih değişecekti.Büyük Millet Meclis’i milli sabrın eseri, milli aklın esenliği, milli ahlakın egemenliği olarak millet tarihindeki yerini 106 yıl önce büyük umutlar eşliğinde almıştı. 23 Nisan 1920’de yakılan meşale Türkiye Cumhuriyeti’nin ufkunu aydınlatmış, işgal unsurlarını yakıp yıkmıştı.”şeklinde konuştu.

Karaarslan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Türk milleti ortak iradesini, hürriyet özlemlerini, tarihsel haklarını ve istikbal haysiyetini Meclisi’mizin maddi ve manevi hükmü şahsiyetiyle eklemleştirip perçinleyerek onuruna ne kadar düşkün olduğunu göstermiştir. Menfur, melun ve merdut emellere sur çekilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi karanlık hedeflere engel, kararmış vicdanlara çengel, kaos ve kargaşa müelliflerine aşamayacakları settir.

Milli egemenliğin tecelligahı olan Meclisi’miz Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle buluşturan kahramanlık numunesi, Gazi’lik timsalidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız münasebetiyle, sevgili çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsini kucaklıyorum. Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye’yi Allah’ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum.

Onlar bizim umudumuzdur. Gazi Meclisi’mizin 106’ıncı yıl dönümünü iftiharla kutluyor, nice diriliş ve yükseliş dönemlerine vesile olmasını diliyorum. TBMM’nin İlk Başkanı Aziz Atatürk’ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, İlk Meclis’in muhterem mebuslarını saygıyla ve rahmetle anıyorum.”