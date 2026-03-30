İzmir'de sahilde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde sahildeki kayalıkların arasında kordon bağı henüz kesilmemiş bir kız bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 26 Mart günü sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan İzmir Liman Başkanlığı karşısında meydana geldi. İzmir Körfezi'nde eğitim faaliyeti gerçekleştiren Deniz Polisi ekipleri, sahil bandındaki kayalıkların arasında bir bebeğin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun telsizle bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı


Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde, kordon bağı üzerinde olan kız bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

