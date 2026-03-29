İYİ Parti Konya İl Başkanı Anlaş 'tan uyarı

Son günlerde akaryakıt fiyatlarının ardı ardına gelen zamlarıyla vatandaşların ve üreticilerin zorlandığına dikkat çeken İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, artan akaryakıt fiyatlarının önüne geçilmezse ve üreticimiz desteklenmezse ülkemizi bir gıda krizinin beklediğini belirtti. Ali Anlaş yaptığı açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin çok acil tedbir alması gerektiğine dikkat çekerek, “Ağırlaşın ekonomik şartlar ve artan akaryakıt fiyatlarının gıda fiyatlarına yansımasıyla vatandaşlarımız her geçen gün satın almada zorlanırken, herkes mutsuzsa ve herkes yere bakarak pazarda geziyor ise bunun düzeltilmesi acilen gereklidir. Bu bir ekonomik krizden kaynaklı bir durum elbette; ama Türk tarımı bile isteye bu duruma getirildi. Partimiz İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu uzunca bir zamandan beri iktidarı uyarıyor. Türk çiftçisine verilmesi icap eden destek verilmeli. Aksi takdirde Türkiye'yi bekleyen son derece ciddi bir gıda krizi söz konusudur. Yaşanacak olan gıda krizi için parti olarak iktidarı hep uyardık. Bu uyarılardan ders çıkarmayanlar sonuçlarına da uzaktan bakarak bir anlam yüklemeye çalışıyor. Gelsinler pazarlarda vatandaşlarımızın çilesini ve satın almada ne kadar zorlandığını görsünler. Herkesin mutsuz olduğunu görsünler. Türkiye'ye getirdikleri durumu önce tespit etsinler. Türkiye'de tarım ve hayvancılık sürekli artan akaryakıt ve diğer girdi fiyatlarıyla maalesef hükümetin yanlış uygulamaları nedeniyle üreticimiz, üretimden uzaklaşıyor. Bu durum gözden kaçırılmayacak kadar önemlidir. Ülkemizde artan akaryakıt fiyatlarının önüne geçilmezse ve üreticimiz desteklenmezse bizleri ciddi bir gıda krizi bekliyor. İktidarı tekrar uyarıyoruz. Yaşanacak gıda krizinin önüne geçilecek adımları biran önce atmalıdır. Vatandaşımız ve üreticimiz rahatlatılmalıdır. Akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasının önüne geçilmelidir” dedi.