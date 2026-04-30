İYİ Parti heyetinden Yeni Meram'a ziyaret

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Cihat Tanrıkulu, İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, İl Başkan Yardımcıları, Abdurrahman Kara ve Ümit Güler Yeni Meram Yayın Grubunu ziyaret etti. Ziyarette Yeni Meram Genel Müdürü Mehmet Hançerli ve Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Gümüş hazır bulundu.

Ziyaret sırasında İyi Parti’nin Konya ve Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalar konuşuldu. Aynı zamanda İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Kadir Ulusoy Konya ve Türkiye’deki tarım politikalarını ele alındı.

Başkan Ulusoy, partisinin geleceğe yönelik vizyonundan bahsederek, çalışmaların yerelde ve genelde hızla devam ettiğini vurguladı. Ulusoy, güncel gelişmelere dair görüş ve istişarelerde bulunarak, partinin Konya özelindeki projeleri hakkında bilgiler verdi.

Hançerli ve Gümüş’te İyi Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.