İşte Rizespor-Konyaspor maçının bilet fiyatları
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Rizespor-Konyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
Süper Lig’in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de oynanacak Rizespor-Konyaspor maçının biletleri satışa bugün çıktı. Rizespor’dan yapılan açıklamaya göre VIP B tribünü biletleri 2 bin TL, maraton tribün bileti 400 TL, kapalı tribün bileti 300 TL, kale arkası biletleri ise 200 TL olarak belirlendi. Konyaspor taraftarları için ayrılan deplasman tribünü bilet fiyatları ise 260 TL’den satışa sunuldu.