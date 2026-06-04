İl Müdürü Çintimar'dan Konya ASKF'ye bayram ziyareti

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) ziyarette bulundu. Ziyaretle ilgili Konya ASKF’den yapılan açıklamada, “Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, federasyonumuza bayram ziyareti gerçekleştirdi. Federasyon Başkanımız Remzi Ay ile bir araya gelen İl Müdürümüz; sezon sonu yaz spor okulu çalışmaları, etkinlikler, organizasyonlar ve farklı spor branşlarına yönelik faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede; ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilirken, iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.