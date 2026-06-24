İhsan Kayseri, Konya'nın anatomisini biliyordu

Konya Aydınlar Ocağı, 23 Haziran 2021 tarihinde vefat eden gazeteci Mehmet İhsan Kayseri’yi 5.vefat yıl dönümünde andı. Ebül Vefa İhsan Kayseri kitabının yazarı Mustafa Güden merhum Kayseri’nin meslek yılları ve eserleri hakkında bilgi verdi.

Mustafa Güden, 1980’li yılların ortalarında tanıştıkları İhsan Kayseri ile zaman zaman aynı gazetelerde çalıştıklarını vurgulayarak “Soyadının nereden geldiği çok merak edilirdi. Küçük yaşta yetim kalan dedesi Lütfi Efendi, Konya’da binbaşı olan amcasının yanına gelmiş ve Soyadı Kanunu çıkınca da memleketleri Kayseri’yi kendilerine soyadı edinmişler”şeklinde konuştu.

İhsan Kayseri’nin Yeni Konya, Anadolu’da Hamle, Yeni Meram gazetelerinde kazandığı tecrübenin ardından Milliyet, Tercüman, Akdeniz Haber Ajansı, Türk Haberler Ajansı, Güneş Gazetesi, Hürriyet Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı’nda muhabir, büro şefi ve müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Güden “Sonraki yıllarda yaygın basın çalışmalarına ara verip Konya Postası, Hakimiyet ve Yeni Konya’da görevler aldı. Emekli olduktan sonra ise Merhaba, Memleket ve Yenigün’de köşe yazarlığı, yerel TV’lerde programlar yaptı. İlk kitabı Atatürk ve Konya’yı 1981 yılında yayınlamıştı ama mesleki saha çalışmaları nedeniyle on dört kitabını emekli olduktan sonra yazdı”dedi.

Kayseri’nin habercilik anlayışına dair bilgiler ve hatıralarını da nakleden Güden “12 Eylül sonrası Milli Birlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in Konya ziyaretini yakından takip edip Yüksek İslam Enstitüsü Müdürü Durmuş Sert’in Kur’an-ı Kerim hediye ettiği sahneyi fotoğraflayıp yaygın medyada haber yapan tek gazeteci oydu ve bu haber Evren’in sol kesimler tarafından ağır şekilde eleştirilmesine vesile oldu. Mesai dahilinde veya haricinde, her programı takım elbiseli ve tıraş olmuş vaziyette takip eder, ilgi ve takdir görürdü. Konya’yı sadece merkez mahalleleriyle değil, köyleriyle birlikte ayrıntılı olarak bilir ve anlatır, Konya gelenek ve göreneklerini ve hatta lehçesini yaşatırdı”şeklinde konuştu.

Daha sonra şair yazar İsmail Detseli’nin İhsan Kayseri için kaleme aldığı şiiri şair Tayyar Yıldırım seslendirdi. Katılımcılardan yazar Ali Işık, eski milli bisikletçi Nurettin Kirpiksiz ve Yüksek Mühendis Namık Ceyhan merhum Kayseri ile ilgili hatıralarından kesitler aktardı. Ardından İsmail Detseli tarafından Aşrı Şerif okunup dua edildi. Program Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü’nün konuşmacı Mustafa Güden’e kitap takdimi ile sona erdi.