İçişleri Bakanı Çiftçi'den Konya'da şehit Ali Teke'nin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da şehit Ali Teke'nin ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Anadolu Ajansı
Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı programı kapsamında ziyaret ettiği şehit Ali Teke'nin ailesinin bayramlarını tebrik ederek, dualarını aldıklarını belirtti.

Şehitlerin vatan, bayrak, ezan ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişen kahramanlar olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu mübarek bayram günlerinde, kahraman şehidimizin aziz hatırasını dualarla yad ederken, geride bıraktığı kıymetli ailesinin vakarı, sabrı ve metaneti hepimize bir kez daha şehitlik makamının büyüklüğünü hissettirdi. Bizler biliyoruz ki, şehitlerimiz bu milletin gönlünde daima yaşayacak, kıymetli aileleri ise devletimize ve milletimize daima emanet olacaktır. Rabbim aziz şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve sabır ihsan eylesin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Geleceğin kadın pilotları Konya'da zorlu uçuşlara hazırlanıyor
Konya'daki 84 yaşındaki hasta tarihe geçti! Dünya çapında bir mucize
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 28 Mayıs Perşembe günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 27 Mayıs Çarşamba günü
Kurbanda bilenmeyen bıçaklar tehlike saçıyor
Bakan Çiftçi Konya’da güvenlik güçlerinin bayramını kutladı