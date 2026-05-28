Hantavirüs görülen gemideki 6 yolcunun karantina süresi uzatıldı

Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı 'MV Hondius' gemisindeki 6 yolcunun karantina süresini haziran sonuna kadar uzattı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Sağlık Bakanı Mark Butler basına yaptığı açıklamada, İspanya ve Hollanda'da iki yolcuda daha hantavirüs tespit edilmesinin ardından sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda Avustralya'da karantinaya alınan 6 yolcunun karantina süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yolcuların, Kovid-19 salgını döneminde inşa edilen Bullsbrook karantina tesisinde 23 Haziran'a kadar tutulacağını belirten Butler, karar hakkında bilgilendirildiklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Canberra hükümeti, hantavirüs vakalarının görüldüğü gemideki 6 yolcunun 15 Mayıs'ta Avustralya'ya ulaştığını ve yolcuların 3 haftalık karantinaya alınacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

