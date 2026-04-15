Hac öncesi uyarı: Karapınar'da sağlık bilgilendirmesi

Karapınar İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, hac sürecinde karşılaşılabilecek sağlık riskleri ve alınması gereken önlemler İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Toplum Sağlık Merkezi ekiplerince anlatıldı. Seminerde, özellikle MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu), kişisel hijyen kuralları ve menenjit hastalığı hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca menenjit hastalığına karşı aşılama hizmetlerinin önemi vurgulandı. Hacı adaylarına, zorunlu ve önerilen aşılar hakkında bilgilendirme yapılırken, aşının hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.