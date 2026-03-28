Gençleri uzayla buluşturan 'Astro Hackathon' etkinliği Nevşehir'de başladı

Etkinlik, uzay farkındalığını artırmak, gençlerde uzay teknolojilerine yönelik merakı, üretkenliği ve girişimcilik kültürünü teşvik etmek ve ortaya çıkan yenilikçi fikirleri sürdürülebilir katma değere dönüştürmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

TUA tarafından Tüm Mucitler, İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ile Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ işbirliğinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik için katılımcılar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Şahin, katılımcılara başarı diledi.

Etkinliğin düşünme, takım çalışması, problem çözme, bilimsel merak ve hayal gücünü destekleyen kapsayıcı bir öğrenme ortamı olarak tasarlandığına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Astro Hackathon gibi etkinlikler gençlerimizin sadece teorik bilgiyle değil, problem çözme, ekip çalışması ve yenilikçi düşünme becerileriyle​​​​​​​ de kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Sevgili gençler, bugün burada ortaya koyacağınız fikirler belki de yarının uzay teknolojilerine yön verecek. Geliştireceğiniz projeler, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunacak, çok değerli adımlar olacaktır. Unutmayın ki büyük başarılar cesur hayallerle başlar. Sizlerin hayal gücü ve emeği Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek en önemli güçlerden biridir. Nevşehir gibi tarihi ve kültürel zenginliği yüksek bir şehirde, böylesine vizyoner bir etkinliğin düzenlenmesi de ayrıca anlamlıdır."

Etkinliğin yerel liderliğini üstlenen Ersan Yüksekkaya da Türkiye'nin uzay alanında önemli adımlar attığını, geleceğin mimarı gençlerin çabalarıyla daha başarılı noktalara erişileceğini kaydetti.

İki gün sürecek etkinliğin sonunda dereceye girenlerin daha sonra düzenlenecek finallere katılacağını anlatan Yüksekkaya, "Denemekten korkmayın, hata yapın, tartışın, fikirlerinizi çarpıştırın. Çünkü biliyoruz ki bazen en parlak çözümler en başta saçma gibi duran o ufacık fikirlerin içinden doğar. Bugün burada yaptığınız şey sadece bir yarışma değil. Bu sizin kendi yolculuğunuzun başlangıcı. Belki aranızdan biri yarın dev bir uzay projesini yönetecek. Belki biriniz kendi girişimini kuracak. Belki de bu etkinlik hayatınızın o asıl kırılma noktası olacak. Biz gerçekten devasa bir potansiyele sahibiz ve bu potansiyelin en canlı, en yaratıcı kısmı şu anda tam da sizin arasında duruyor." diye konuştu.

Etkinlikte, 15 yaş üstü öğrencilerden oluşan takımlar, "Ay Yüzeyi İçin Otonom Rota Optimizasyonu", "Haberleşme Uyduları İçin Yenilikçi Radyasyon Kalkanı", "Uzay Limanı: Lojistik ve Çevresel Etki Simülasyonu", "Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Ağı" gibi çeşitli alanlarda çözüm sunacak fikirler üretebilmek için çalışma yaptı.