Fenerbahçe play-off'taki ilk maçına çıkıyor

EuroLeague’de play-off heyecanı 28 Nisan Salı günü başlayacak. Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, yarın saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko, normal sezonu 4’üncü sırada bitirdi. Sarı lacivertliler bu sonuçla play-off turunda saha avantajının sahibi oldu. Temsilcimiz, sezonun son 9 maçında 7 mağlubiyet alarak sıkıntı yaşadı. Saras Jasikevicius’un ekibi, kapanışı ASVEL deplasmanında kazanarak yaptı.

Son şampiyon unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, üst üste 3’üncü kez Dörtlü Final’de yer almak istiyor. Zalgiris Kaunas da başarılı bir sezon geçirdi. Litvanya temsilcisi, normal sezonu 5’inci sırada noktaladı. Kaunas ekibi, normal sezonda Fenerbahçe Beko’yu 2 kez mağlup etti. Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas; 2018-2019 sezonunda da play-off’ta karşılaşmıştı. Seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, adını Dörtlü Final’e yazdırmıştı. Fenerbahçe’nin Başantrenörü Saras Jasikevicius, daha önce Zalgiris ile Dörtlü Final’de yer alma başarısı göstermişti.

Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis ise geçen sezon asistan koç olarak Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı saat 20.45’te başlayacak. Seride ikinci karşılaşmaya Perşembe akşamı yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. Üçüncü maçla beraber seri Kaunas’a taşınacak. 3 galibiyet alan taraf, adını Dörtlü Final’e yazdıracak.