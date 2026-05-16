EFES 2026'da BARKAN rüzgarı!

HAVELSAN, muayene ve kabul faaliyetleri bu yıl tamamlanacak BARKAN 3 araçlarını güvenlik güçlerine tedarik ederek envanteri genişletecek.

SAHA 2026'da lansmanı yapılan BARKAN 3, gelişmiş sensör füzyonu ve artırılmış faydalı yük kapasitesiyle ilk kez tatbikatta yer aldı.

HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN 2 ve yeni BARKAN 3 insansız kara araçları, EFES-2026 Birleşik Tatbikatı'nda kabiliyetlerini sergiledi.

Güvenlik güçlerinin envanterinde aktif olarak görev yapan BARKAN 2, zorlu saha senaryoları kapsamında kabiliyetlerini sergileyecek. Ürün ailesinin en yeni üyesi BARKAN 3 de ilk kez geniş katılımlı bir tatbikatta sergi alanındaki yerini aldı.

SAHA 2026 Fuarı'nda lansmanı gerçekleştirilen BARKAN 3, bu kez tatbikata katılan askeri delegasyonların karşısına çıktı. Daha gelişmiş sensör füzyonu, artırılmış faydalı yük kapasitesi ve modüler yapısıyla dikkati çeken BARKAN 3, insansız sistemlerin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Türk savunma sanayisindeki yerlilik oranını ve sahadaki insansız güç çarpanını artırma stratejisi kapsamında SAHA 2026'da bir dizi adım atılmıştı. Bu kapsamda, muhtelif adetlerde BARKAN 3 aracının tedarikine yönelik sözleşme değişikliğine gidilmişti.

HAVELSAN, güvenlik güçlerine ilerleyen dönemde muhtelif adetlerde BARKAN 3 araçları kazandırarak teslimatlarını sürdürecek.

BARKAN 2'nin muayene ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlanırken, BARKAN 3’ün muayene ve kabul faaliyetlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

HAVELSAN’ın "dijital birlik" vizyonuyla geliştirilen BARKAN ailesi, sahada kullanıcıya bir dizi avantaj sağlıyor. Yüksek riskli bölgelere ilk girişin insansız araçlarla yapılması sağlanarak can kaybı riski azaltılıyor. BARKAN, İHA’lar ve diğer insansız platformlarla entegre çalışarak ortak bir operasyonel resim sunuyor. Görev tanımına göre üzerine silah kulesi, robotik kol, KBRN sensörleri veya lojistik taşıma sepeti takılabiliyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde GPS olmayan ortamlarda dahi rota planlama ve engelden sakınma yeteneklerini başarıyla uyguluyor.

BARKAN serisinin EFES Tatbikatı’ndaki varlığı, Türkiye’nin insansız kara araçları teknolojisinde ulaştığı olgunluk seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi. Geliştirilen yeni versiyon ve artan envanter sayılarıyla birlikte Türk savunma sanayisi modern savaş sahasının kurallarına uygun çözümlerine yenilerini eklemiş olacak.

Yeni versiyonla gelen yeni yetenekler

BARKAN 3, orta sınıf 2. seviye insansız kara aracı sınıfında yer alıyor.

Sponson yapısı yeniden tasarlanarak arazi performansı ve manevra kabiliyeti iyileştirilen BARKAN 3, hacimsel ve boyutsal olarak diğer BARKAN versiyonlarına göre büyütüldü.

Yeni boyutları ile stabilite ve yük taşıma kapasitesi artırılan aracın, yürüyüş sistemi (palet, süspansiyon ve yol tekerleri) güncellendi.

Güç aktarım sistemi yenilenerek daha yüksek hız ve tork karakteristiği elde edildi. Batarya paketi ve sistem mimarisi yeniden tasarlanarak enerji verimliliği artırıldı. Hız, sudan geçiş, dik engel aşma kabiliyetleri yükseltildi. Sürüş ve çevre farkındalık kameraları entegre edildi. Çoklu LiDAR entegrasyonları sağlandı. Radar tabanlı otonomi sensörleri sisteme dahil edildi. Otonomi algoritmalarında optimizasyon (tuning) çalışmaları gerçekleştirildi. Otonomi seviyesi artırıldı.

Engelden kaçınma, dinamik rota planlama ve lider takibi kabiliyetleri iyileştirildi. GPS bağımsız görev icra kabiliyeti güçlendirildi. 3B haritalama ve çevresel algılama performansı artırıldı. Link kaybında güvenli geri dönüş mekanizmaları geliştirildi. Çift faydalı yük taşıma kabiliyeti korundu ve optimize edildi. Radar gözetleme sistemi ve silah sistemleri entegrasyonu sürdürüldü.