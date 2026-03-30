Dünya Kupası'nda son biletler kimlerin olacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmaları yarın yapılacak.
Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde oynanacak 4 maçla belirlenecek. Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. A Milliler, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak play-off turu final maçlarının programı şöyle…
Bosna Hersek-İtalya
İsveç-Polonya
Kosova-Türkiye
Çekya-Danimarka