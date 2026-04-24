Çocuk Kalbi'nden heyecan muhteşem oldu

Çocuk Kalbi Koruma ve Dayanışma Derneği, sosyal hizmetlerin bünyesindeki çocuklar için muhteşem bir 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliğine imza attı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
Karatay Şehir Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe devlet korumasında bulunan 300 çocuk katıldı. Organizasyonda keyifli etkinlikler yapılırken, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

Etkinlikte konuşan Çocuk Kalbi Danışma ve Koruma Derneği Başkanı Şeyma Biçer Yıldırım, kuruldukları günden bu yana çocuklar için onlarca etkinliğe imza attıklarını belirtti. 

Başkan Şeyma Biçer Yıldırım, “Çocuk Kalbi olarak bu günde yine muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Devlet korumasındaki 300 çocuğumuz için 23 Nisan şenliği düzenledik. Çok keyif aldılar. Doyasıya eğlendiler. Bugün onların bayramı ve biz de onlara bu heyecanı yaşattığımız için mutluyuz. Ben katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” dedi. Çocuklar ve sosyal hizmet yetkilileri de böylesine muhteşem bir etkinlikten dolayı Çocuk Kalbi Derneği yönetimine teşekkür etti.

Bakmadan Geçme

Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi
Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi
Konya'da çocuklara özel bilimle dolu etkinlik başladı
Konya’da çocuklara özel bilimle dolu etkinlik başladı
Konyaspor toplanıyor! Rota Trabzonspor
Konyaspor toplanıyor! Rota Trabzonspor
Başkandan 42 metrelik sofraya davet
Başkandan 42 metrelik sofraya davet
Konya'da minik eller toprakla buluştu
Konya'da minik eller toprakla buluştu
Konya'da 23 Nisan'da anlamlı etkinlik
Konya’da 23 Nisan’da anlamlı etkinlik