Çocuk Kalbi'nden heyecan muhteşem oldu

Karatay Şehir Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe devlet korumasında bulunan 300 çocuk katıldı. Organizasyonda keyifli etkinlikler yapılırken, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Çocuk Kalbi Danışma ve Koruma Derneği Başkanı Şeyma Biçer Yıldırım, kuruldukları günden bu yana çocuklar için onlarca etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Başkan Şeyma Biçer Yıldırım, “Çocuk Kalbi olarak bu günde yine muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Devlet korumasındaki 300 çocuğumuz için 23 Nisan şenliği düzenledik. Çok keyif aldılar. Doyasıya eğlendiler. Bugün onların bayramı ve biz de onlara bu heyecanı yaşattığımız için mutluyuz. Ben katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” dedi. Çocuklar ve sosyal hizmet yetkilileri de böylesine muhteşem bir etkinlikten dolayı Çocuk Kalbi Derneği yönetimine teşekkür etti.