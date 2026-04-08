CHP'li Solakoğlu: CHP iktidarında çiftçimizin rahatlayacağı bir sisteme geçeceğiz

Konya Tarım Fuarı'na ziyaret etmek için Konya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Ülke olarak erken seçimi yapmayı başarabilirsek, iktidara geldiğimiz zaman ilk senenin sonunda vatandaşımıza hesap verirken, Konya'nın suyuyla bulaşmasını, üreticinin önünü görebildiği, ayağını yorganına göre uzattığı bir tarım politikası uygulayacağız"

CHP Konya İl Binasında düzenlenen basın toplantısına, CHP Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu ve ekibi, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, basın toplantısının açılışında şu ifadeleri kullandı.

“Bugün Konya’ya gelen partimizin Tarım ve Orman Gölge Bakanımız Sayın Sencer Solakoğlu ve ekibiyle tarım fuarını ziyaret edeceğiz. Çiftçilerimize ve emekçilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Sözü Tarım ve Orman Gölge Bakanımız Sayın Sencer Solakoğlu’na bırakıyorum” dedi.

CHP İktidarında Çiftçimiz Rahatlayacak

Basın toplantısında konuşan CHP Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu CHP iktidarında çiftçimiz rahatlayacaktır diyerek, “Çok uzak ama ülke olarak erken seçimi yapmayı başarabilirsek iktidara geldiğimiz zaman ilk senenin sonunda, vatandaşımıza hesap verirken Konya'nın suyuyla bulaşmasını, üreticinin önünü görebildiği, ayağını yorganına göre uzattığı bir tarım politikası uygulayacağız. Bütün bunları yapacak olan ekimizde; hepsi işin ehli insanlarla Çayır, Mera yönetiminden tutun, suyun yönetiminden tutun.

Fındığından zeytinyağına kadar her konuda birikimli insanlardan oluşuyor. Bunun yanında çiftçilerimiz; tarlasını, traktörünü ipotek vermek zorunda olmadığı, işletmesinin ihtiyaç duyduğu Finans'a rahatlıkla ulaşıp ürününün de satış günü geldiği zamanda ben kime satarımı düşünmeyecek bir sisteme geçilecektir. Ülkemizde bunu yapmak zor değildir. Birçok Avrupa ülkesi bunu yapıyorsa biz niye yapmayalım. Ancak hala bu sistem ülkemizde oturtulmadı.

Mevcut hükümetin tarım bakanlarına anlatmaya çalıştım. Haliyle tarımdan gelmeyen bir insan bugün Türkiye Cumhuriyetinin Tarım Bakanıdır. Ben her şeyi bilirim diye ahkâm kesmeye başlıyorlar. Bu durum çok sakıncalı ülke için çok zararlıdır. Olumsuz sonuçlarını da görüyoruz” dedi.

Tarıma Partiler Üstü Bakılmalı

Tarıma partiler üstü bakılması gerektiğine dikkat çeken Sencer Solakoğlu, “Ülkemizde tarıma partiler üstü bakılmalıdır. Bizim bizden başka dostumuz yok. El birliğiyle tarımı daha fazla destekleyerek, sorunlarından kurtarmalıyız. Yeniden eğitimi ve sağlığı kırsalda mümkün kılmalıyız. Yine kırsalda çiftçilerimizi para kazanacağı bir yapıya kavuşturmalıyız. Ülkemizin tarımsal sorunlarını çözecek potansiyeli ve gücüde vardır. Bütün bunların yapılması içinde iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.”

Konya’ya Suyla Buluşturacağız

Konya’yı suyla buluşturacaklarını da dile getiren Sencer Solakoğlu, “Tarım su odaklı olması lazım. Konya’nın da suya ulaşması mümkündür. Konya’nın yaşadığı su sorunu zor bir sorun değildir. Bir o kadarda teknik bir konudur. İşi ehline verip, gerekli yatırımlara yaparak Konya ovasını suyla buluşturacağız. Türkiye’nin tarımla birlikte Konya’nın su sorununu çözecek her türlü imkânı vardır. Çünkü ülkemizin Avrupa’nın en zengin ülkesi olacak potansiyeli vardır. Avrupa ülkelerinde çiftçiler, ekimindeki girdilerden, ürününün taban fiyatından her şeyden haberdardır. Bizde öyle değildir. Çiftçilerimiz taban fiyatını önceden bileceği ve maliyetini önceden hesaplayacağı bir yapıya kavuşturacağız” diye sözlerini tamamladı.

Basın toplantısının ardından CHP Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu ve ekibi, Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarıyla partiler tarım fuarını ziyaret ettiler.

