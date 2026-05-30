CHP'de taşları yerinden oynatan dönüş

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı.

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edildi, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine geri döndü.
  • Mahkeme, 21 Mayıs'taki kararında kurultayı 'mutlak butlan' nedeniyle geçersiz sayarak, Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerine devam etmesini sağladı.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek partililer tarafından çiçeklerle karşılandı ve çalışmalarına başladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar verdi. Mahkeme tarafından kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Mahkemenin 21 Mayıs'taki kararının ardından görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra bugün 'Halkla Bayramlaşma' programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne geldi. Partililerin çiçeklerle ve 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganıyla karşıladığı Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor. 

