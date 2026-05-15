  Bozkır'da 2. Bilim Şenliği coşkuyla tamamlandı

Bozkır'da 2. Bilim Şenliği coşkuyla tamamlandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Bozkır Bilim Şenliği, iki gün süren yoğun programın ardından ödül töreniyle sona erdi.

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda geleceğin teknolojileri ve gençlerin projeleri sergilendi. Şenlik kapsamında düzenlenen hız kesmeyen çizgi izleyen robot yarışmaları ve drone gösterileri katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. İlçe genelindeki okulların hazırladığı proje stantları, bilime meraklı ziyaretçilere ilham kaynağı oldu.

Etkinliğin son gününde düzenlenen kapanış ve ödül törenine Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Kaymakam Çimer, emek harcayan tüm gençlere teşekkür etti. Çimer, öğrencilerin başarılarının devamını dileyerek eğitimin ve bilimsel üretimin önemine dikkat çekti.

