'Bizim Kahvehane' prömiyerinde büyük coşku

Anadolu Gelişim Okulları'nın ev sahipliğinde sahnelenen 'Bizim Kahvehane' adlı tiyatro oyununun prömiyeri izleyiciden tam not aldı. Salonun ağzına kadar dolduğu gecede, oyun büyük bir beğeniyle karşılandı.

Yönetmenliğini ve yazarlığını Ayben Sırıt Baz’ın, reji asistanlığını Hilal Özay’ın ve oyunculuğunu İbrahim Ateşci, Berna Çankaya, Ali Demir, Mehmet Emin Demiröz, Lütfiye Erçel, Kemal İncesöz, Esat Kök, Cevdet Korkmaz, Hilal Özay, Havva Şahin, Murat Torun, Ali Turgut, Durmuş Yeşil ve Fatih Zengin üstlendiği ve teknik ekipte Feyza Aker, Irmak Akkuş, Duygu Torun, Hüseyin Harmankaya ve Ahmet Kabak'tan oluştu. 
Oyun, kahvehane kültürü üzerinden insan ilişkilerini, komik ve düşündürücü bir dille ele aldı. Prömiyer boyunca seyirciden gelen yoğun kahkaha ve alkışlar oyunun başarısını gözler önüne serdi.

Oyundaki performanslar ve sahne tasarımı özellikle takdir toplarken, seyirciler oyun sonunda ayakta alkışlayarak ekibi yürekten tebrik etti.
Sahnerengi Tiyatro Başkanı Dr. Ender Kaya, seyircimizden aldığımız destek bizlere büyük cesaret veriyor dedi.  Oyunun ilerleyen günlerde yeniden sahneleneceği bilgisi verildi. 

