  Beşiktaş seriyi İstanbul'a taşımak istiyor

Siyah-beyazlı basketbol takımı, final serisinin ikinci maçında yarın Fransız ekibi Cosea JL Bourg'a konuk olacak

  • Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, EuroCup final serisi ikinci maçında yarın Fransa'da Cosea JL Bourg ile karşılaşacak ve serideki 1-0 geriliğini eşitlemeyi amaçlıyor.
  • Siyah-beyazlılar, deplasmanda galip gelerek seriyi İstanbul'a taşımak istiyor; iki takım arasında daha önceki 6 maçta 3-3 eşitlik bulunuyor.
  • Beşiktaş kazanırsa üçüncü ve son maç 1 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak; aksi halde Cosea JL Bourg şampiyon olacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinin ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak. Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

İki takım arasındaki 7. randevu

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın yarın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak. BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

