BBP Lideri Destici Konya'ya geliyor
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici bugün Konya'ya gelecek. Desteci Konya programı kapsamında, partilileriyle buluşup çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Konya’ya geliyor. Genel Başkan Destici Konya programı kapsamında, saat 15’de Konya Birlik Parkı’nda karşılanacak. Ardından, saat 17’de Çumra merkez de Konya PANKOBİRLİK Eski Genel Başkanı Recep Konuk Bey’e taziye ziyaretinde bulunacak. Destici saat 18.00’da Çumra programının ardından Konya’ya gelecek. saat 19,00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan Esenler Erokspor – Çorumspor karşılaşmasını izleyecek olan Destici, karşılaşma sonucunda Ankara’ya hareket edecek.