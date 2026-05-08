Başkan Kızılkaya'dan Cihanbeyli'ye müjde

Başkan Kızılkaya yaptığı açıklamada, uzun süredir hayalini kurduğu projeyi gerçekleştirme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “İlçemizin sosyal ve ekonomik yapısına değer katacak bu önemli yatırımı hemşehrilerimizle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Karşıyaka mahallemizde yer alan jeotermal (termal) su kaynağını, ilçemizin turizm potansiyeline değer katacak bir yatırıma dönüştürüyoruz.”şeklinde konuştu.

İlçenin Sosyal Dokusuna Değer Katacak

Proje kapsamında belediye tarafından uygun bedelle 15.000 metrekarelik turizm imarlı arsa satın aldıklarını belirten Başkan Kızılkaya, “İlçemizin sosyal dokusuna değer katacak modern ve sürdürülebilir Termal Otel ve Alışveriş Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Belediyemiz tarafından uygun bedelle satın alınan 15.000 metrekarelik turizm imarlı arsanın temin sürecini başarıyla tamamladık. Amacımız, ilçemize modern, kapsamlı ve bölgeye değer katacak bir termal tesis kazandırmaktır.”dedi.

İlçenin Turizmi Canlanacak

MTA yetkilileri tarafından gerçekleştirilen yer altı sondaj çalışmaları sonucunda elde edilen sıcak su kuyusunun kullanım hakkını noter huzurunda yapılan sözleşmeyle 2040 yılına kadar devraldıklarını ifade eden Başkan Kızılkaya, “İlçemizin turizm ve ekonomi alanında gelişimine katkı sağlayacak Termal Tesis Projemiz için önemli bir süreci daha tamamladık.

MTA yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları neticesinde elde edilen sıcak su kuyusunun kullanım hakkını belediyemiz adına 2040 yılına kadar devraldık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cihanbeyli Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Hacı Kabakcı’ya ve büyük fedakârlık gösteren Sayın Mustafa Yılmazkart’a teşekkür ediyorum. Projemizi en kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Başkan Kızılkaya, açıklamasını “Termal Otel ve Alışveriş Merkezi projemizin ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.