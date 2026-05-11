Başkan Bayındır'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçenin Karadiken ve Bayındır mahallelerinde düzenlenen şükür duasına katılarak, vatandaşlarla buluştu. Buluşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Bayındır, Anadolu'nun kadim geleneklerinden olan bu buluşmaların kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Ümmü Gülsüm Dündar
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Karadiken ve Bayındır Mahallelerinde düzenlenen şükür duasında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bayındır, bu tür geleneklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı. 

Etkinlik hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Bayındır ve Karadiken mahallelerimizde düzenlenen şükür dualarına katılarak hemşehrilerimizle bir araya geldi. Aynı sofrada, aynı duada buluşulan programlarda bereketli yağmurlar için Rabbimize hep birlikte şükredildi. Son yılların en yağışlı dönemlerinden birinin yaşandığını belirten Belediye Başkanımız Adil Bayındır, yağan her damlanın çiftçimizin emeğine, tarlalarımıza, ürünlerimize ve Beyşehir Gölümüze can olduğunu ifade ederek, bu bereketli dönemin devam etmesi temennisinde bulundu.

 Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen şükür dualarının manevi iklimine dikkat çeken Başkanımız Bayındır, Anadolu’nun kadim geleneklerinden olan bu buluşmaların kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla Bayındır ve Karadiken mahalle sakinlerimize teşekkür ediyor, edilen duaların kabul olmasını diliyoruz.” 

