BAL Ligi'nde heyecan sürüyor! Konya takımlarından tek galibiyet

BÖLGESEL Amatör Futbol Lig (BAL) 7. Grup'ta bir haftalık Ramazan Bayramı ara sonrasında heyecan dün oynanan maçlarla devam etti. 21. haftada Konya takımları 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

Hüseyin TurgutEditör
 Şampiyonluk yarışı içinde olan 1922 Akşehirspor, deplasmanda düşme hattındaki Kumluca Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Bu şok yenilgiyle zirve yolunda önemli bir kayıp yaşayan 1922 Akşehirspor, haftayı 37 puanla dördüncü sırada kapatarak, liderin 5 puan gerisine düştü. Bir diğer Konya temsilcisi Ereğlispor ise zirve takipçilerinden Manavgat Belediyespor’a konuk olurken, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Ereğlispor 27 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı. Ligde kalma savaşı veren bir diğer ekibimiz Kulu Belediyespor da sahasında play-off hattındaki Keçiborlu Belediyespor’u 4-1 gibi flaş skorla mağlup etti. Kulu ekibi önemli galibiyetle puanını 27’ye çıkardı. 21. haftayı Marmaris Milas Futbol lider tamamlarken, 7 maçta fileler ise 19 kez havalandı.

Hüseyin Turgut

