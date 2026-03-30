BAL Ligi'nde heyecan sürüyor! Konya takımlarından tek galibiyet

Şampiyonluk yarışı içinde olan 1922 Akşehirspor, deplasmanda düşme hattındaki Kumluca Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Bu şok yenilgiyle zirve yolunda önemli bir kayıp yaşayan 1922 Akşehirspor, haftayı 37 puanla dördüncü sırada kapatarak, liderin 5 puan gerisine düştü. Bir diğer Konya temsilcisi Ereğlispor ise zirve takipçilerinden Manavgat Belediyespor’a konuk olurken, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Ereğlispor 27 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı. Ligde kalma savaşı veren bir diğer ekibimiz Kulu Belediyespor da sahasında play-off hattındaki Keçiborlu Belediyespor’u 4-1 gibi flaş skorla mağlup etti. Kulu ekibi önemli galibiyetle puanını 27’ye çıkardı. 21. haftayı Marmaris Milas Futbol lider tamamlarken, 7 maçta fileler ise 19 kez havalandı.