Avrupa Ligi heyecanı Ankara'da

Ankara, ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne 23-25 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) faaliyet takvimine ilk defa giren organizasyona, ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü'nün yanı sıra 5 kulüp daha katılacak. Başkent Ampute Futbol Gücü, A Grubu'nda Crusaders (Ukrayna) ve Olimpik Marsilya (Fransa) ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Club Brugge (Belçika), Slask Wroclaw (Polonya) ve Vicenza (İtalya) yer alacak. Grup ve eleme karşılaşmaları Eryaman Stadı, final ve klasman maçları ise Etimesgut Stadı'nda oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, çapraz şekilde yarı finalde karşılaşacak.