Avrupa Ligi heyecanı Ankara'da

Ankara, ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne 23-25 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Başkent Ampute Futbol Gücü, A Grubu'nda mücadele edecek

Avrupa Ligi heyecanı Ankara'da
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Ankara, ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne 23-25 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacak.
  • Ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü, A Grubu'nda Ukrayna ve Fransa temsilcileriyle mücadele edecek.
  • Toplam 6 kulübün katıldığı turnuvanın grup maçları Eryaman, final karşılaşmaları ise Etimesgut Stadı'nda oynanacak.

Ankara, ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne 23-25 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) faaliyet takvimine ilk defa giren organizasyona, ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü'nün yanı sıra 5 kulüp daha katılacak. Başkent Ampute Futbol Gücü, A Grubu'nda Crusaders (Ukrayna) ve Olimpik Marsilya (Fransa) ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Club Brugge (Belçika), Slask Wroclaw (Polonya) ve Vicenza (İtalya) yer alacak. Grup ve eleme karşılaşmaları Eryaman Stadı, final ve klasman maçları ise Etimesgut Stadı'nda oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, çapraz şekilde yarı finalde karşılaşacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Kartal, Kanarya'yı avladı! Konyaspor yarı finalde
Kartal, Kanarya’yı avladı! Konyaspor yarı finalde
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Nisan Çarşamba
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 21 Nisan Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 21 Nisan Salı günü
Konya'da kurt dehşeti: Koyunlar telef oldu
Konya'da kurt dehşeti: Koyunlar telef oldu
Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı
Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı