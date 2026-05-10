Arın: Sevginin ve şefkatin kaynağı annedir

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın mesajında, annelerin hayatın en değerli varlıkları olduğunu belirterek, “Bizleri hayata hazırlayan, doğruyu ve güzeli öğrenmemiz için büyük fedakârlık gösteren annelerimiz, var oluş sebebimizdir. Ne yaparsak yapalım haklarını asla ödeyemeyiz. Şefkat dolu sevgileriyle hayatımıza anlam katan annelerimiz, sevginin ve merhametin en büyük kaynağıdır”dedi.

Annelerin dünyaya gelişimizden itibaren her an yanımızda olduğunu vurgulayan Arın, “Yemeyip yediren, giymeyip giydiren, her türlü tehlikeye karşı bizlere kol kanat geren annelerimiz her şeyin en güzeline layıktır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadis-i şerifiyle müjdelenen bir medeniyetin fertleri olarak annelerimize hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek en temel görevlerimizden biridir” dedi.

Annelerin yalnızca özel günlerde değil, hayatın her anında hatırlanması gerektiğini ifade eden Arın, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi: “Bir çiçek misali incitmeden değerini bilmemiz, her zaman hürmet göstermemiz gereken kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ellerinden saygıyla öpüyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.”