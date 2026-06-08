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Altın güne nasıl başladı? 8 Haziran Pazartesi günü Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Altın güne nasıl başladı? 8 Haziran Pazartesi günü Konya'da altın fiyatları
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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8 Haziran 2026 Pazartesi günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın 6.500,00

Çeyrek Altın 10.850,00

Yarım Altın 21.700,00

Ata Cumhuriyet 44.400,00

22 Ayar Bilezik 6.153,00

Teklik Altın 43.400,00

Gremse Altın 107.500,00

Resat Altın 44.900,00

Hamit Altın 44.900,00

14 Ayar Altın 4.232,00

18 Ayar Altın 5.209,00

Haber Merkezi

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