Aksaray'da 'esnafım' diyen alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ABT 903 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Erkan K.'nın (43) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik polisi, sürücüye alkolmetre üfleterek ölçüm yaptı. Ölçümde sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araçtan indirilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira ceza kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden sürücü, "Esnafım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Alkollü sürücünün aracı olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.