Açılışı hangi takımlar yapacak?

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak

Açılışı hangi takımlar yapacak?
AA
AAAnadolu Ajansı
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2026 Dünya Kupası açılış maçı yarın oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda yapılacak. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

Öncesinde konserler verilecek

Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. 

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