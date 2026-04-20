  • Haberler
  • Spor
A Milliler'in rakipleri kim olacak? Kura heyecanı

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Basketbolda FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 19.00'da başlayacak ve FIBA YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

FIBA sıralamasına göre 16 ülkenin 4 torbaya dağıtıldığı kura çekiminde ev sahibi Almanya A Grubu'nda yer alacak. Her grupta Avrupa'dan en fazla 2, Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya'dan en fazla birer takım bulunacak. FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek. Kura çekiminin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Onur Listesi töreni gerçekleştirilecek.

Kura çekimi öncesi takımların yer aldığı torbalar şöyle:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya
2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya
3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore
4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan
 

Bakmadan Geçme

