  • Haberler
  • Güncel
2 milyon liralık vurgun yapan maskeli beşler yakayı ele verdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki ayrı işletmede meydana gelen çelik kasa hırsızlığı jandarma ekiplerinin 2 ay süren titiz çalışması sonucunda aydınlatıldı.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ekipler, 126 saatlik kamera kaydı ve 16 bin plaka üzerinde incelemede bulunarak maskeli 5 şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Jandarma ekipleri, Bursa Kestel çelik kasa hırsızlığı zanlılarını yakalamak için 126 saatlik kamera kaydını izleyerek tam 16 bin araç plakasını titizlikle analiz etti.

Güzergahları Adım Adım İzlendi

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şubat 2026'da meydana gelen ve maddi değeri 2 milyon lira olan olayların ardından harekete geçti. Kestel bölgesinde gerçekleştirilien geniş çaplı arama ile güvenlik kameraları tek tek incelendi.

Görüntülerden elde edilen ipuçlarıyla yaklaşık 16 bin araç plakası sorgulandı. Yapılan analizler sonucunda olaylarda 2 farklı aracın kullanıldığı kesinleşti.

Bursa Kestel çelik kasa hırsızlığı olayını gerçekleştiren maskeli şahısların iki ayrı işletmede gerçekleştirdiği 2 milyon liralık vurgun anları güvenlik kameralarına yansıdı

Araçların hareketleri gün gün izlenerek teknik ve fiziki takip derinleştirildi. Şüphelilerin olay öncesi keşif yaptığı, gece saatlerinde işletmelere girerek çelik kasaları hedef aldığı ve kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Tüm verilerin birleştirilmesiyle kimlikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakmadan Geçme

