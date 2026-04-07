100 bin liralık testereleri çalanlar, Konya'da yakayı ele verdi
Denizli'nin Buldan ilçesinde iki ayrı olayla 100 bin lira değerindeki motorlu testereyi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli Konya'da yakayı ele verdi.
Buldan’da geçtiğimiz günlerde, gece saatlerinde Yeni mahalle ve Gölbaşı mahallerinde arka arkaya gerçekleşen otodan ve açıktan hırsızlık olaylarında yaklaşık değerleri 100 bin TL olan 2 adet Motorlu testere çalınması üzerine, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslar kısa sürede tespit edildi.
Şahısların Konya iline otobüs ile seyir halinde oldukları anlaşılması üzerine, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ivedilikle Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek şahısları Konya ilinde hırsızlık mallarıyla birlikte kıskıvrak yakalatarak tahkikat için Buldan İlçe Emniyete getirdi. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.