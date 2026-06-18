İnsanımız tabiatı gereği unutuveriyor. Yüksek hızlı tren ülkemizin ilklerinden. Unuttuk galiba. Sanki YHT hep vardı, yeni yapılmadı gibimize geliyor. Aynı şekilde Konya Hastaneleri. Şehir merkezindeki Numune hastanesinin eski binalarını bir hatırlayın. Merdiven altlarından bloklara geçerdi hastalarımız ve yakınları.

Bugünkü ele alacağımız konu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın projelerinden Şehir Hastaneleri projesi. Konya bağlamında da Konya Şehir Hastanesi projesi. Hastanelerin modern tedavi merkezlerine dönüştürülmesi için uygulanan bir proje. Uygulanan proje ile otoparkı, yeşil alanı, toplantı salonları, muayene ve poliklinik alanları ve hasta odaları ile muhteşem bir proje.

Türkiye genelinde 23 adet şehir Hastanesi yapılmış. Konya Şehir Hastanemiz 16. sırada hizmet etmeye başlamış. Şehir Hastanelerinin 4 tanesi İstanbul’da, 2 tanesi Ankara’da yapılmış ve hizmete devam ediyor. Şehir Hastanemizin yapımını YDA Grup iştiraki olan ATM Sağlık Konya Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeli ile inşa edilmiştir.

Hastanenin arsa temini ile ilgili 2 ciltlik bir kitap dahi yazılabilir. Ancak şu anda arsa itibarı ile Türkiye’nin en geniş alana sahip hastanesi diyebiliriz. Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü (hara) bünyesinden koparılan 965 bin m2’lik alanda hayat bulan bir proje. Bu arsanın 600 bin m2 si hastane için ayrılırken, 365 bin m2 si ileride değerlendirilmek için Devletimiz tarafından rezerve edilmişti. Bu arsa üzerine şu anda Konya İl Emniyet Müdürlüğü binası yapılmaktadır. Yine bu civara Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü yapılacaktır.

Bu Karatay’da biraz fazla mı oluyor ne! Önceleri açık ve kapalı cezaevi, şehir çöplüğü gibi alanların layık görüldüğü Karatay kabuğuna mı sığmıyor,çizmeyi mi aşıyor! Çöplüğün üstü kapatıldı. Yakında koskoca bir mesire alanı yapılacak. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve daha niceleri Karatay’ın cazibesine kapılmışlar. Bir taraftan Karatay üniversitesi ve yerel yönetimlerin kazandırdığı il bazındaki yatırımlarda cabası.

Dahası mı? Konya sanayisinin gidecek yeri mi kaldı. Oda akıma uyup Karatay İlçesindeki açılan dış çevre yolunun etrafına yayılmasın, belli mi olur!

Konya’mız son teknoloji ürünü olan bu yüksek yatırım bedelli 1250 yataklı Konya Şehir Hastanesinin kıymetini bilmeli. Yatırımlar için Kongre merkezi, stadyum, Mevlana Kültür Merkezi ve hastanemiz için Cumhurbaşkanımız ve ekibine yerel yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz.

Proje harikası olan şehir hastanemiz için başhekimimiz sayın Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek beyefendi ile yaptığımız görüşmelerde çok müjdeli haberler aldık.

Hastane bahçesinde eksikliği hissedilen bir caminin inşaatı Türk Anadolu Vakfı tarafından taahhüt edilmiş. Fevkalede bir girişim. Başhekimimizin ikinci müjdesi de yeni bir hasta konukevi inşaatı. Hizmeti şiar edinen Karatay Belediye Başkanımız sayın Hasan Kılca'da bu hizmeti üslenmiş.

Saygıdeğer Konyalılar şehir hastanemiz civar iller itibarı ile 8-10 milyon bir nüfusa hizmet ediyor. Başhekimimizin tek hedefi hizmetin en iyisini hasta ve yakınlarına verebilmek. Aidiyet duygusu ile de koşturuyor, sağ olsunlar.

Şehir Hastanemize bir kaç dokunuş ile daha da güzelleşebilir. Yetkililerin ifadeleri ve görülen otoparkın yetersizliği. Hastanenin altına inilemez ancak 600 bin m2 arsa içerisinde otopark yapılacak bir alan fazlasıyla bulunur. Ereğli yolu üzerinden hastaneye girişteki çift şeritli yol altyapı olarak tekrar gözden geçirilmeli, Caddenin yol ve asfalt yapımı ve onarımı gerçekleştirilmelidir.

Hastanemizin görseli ile ilgili olarak binaların etrafındaki yeşil alanların bakımının acil yapılması gerekiyor. İşin içerisine KOSKİ Genel Müdürlüğümüzde katılarak yeşil alanlara su temini noktasında gerekeni yapmalıdırlar.

Hastane içerisinde YDA Grup sorumluluğundaki fiziki eksikliklerin, özellikle otopark inişlerindeki duvar boyamalarının bakımının yapılması gerekiyor.

Hani derler ya! Yağ dökülsen yalanır diye. Hasta odaları ve diğer zeminler günlük kimyasallar marifetiyle temizleniyor. Her yerde temizlik kokuyor. Lavabolarda kağıt havlular var. Proje müellifleri her katta bay ve bayan mescidi ve ayrı ayrı lavaboları düşünmüş.

Şehir Hastanesi hepimizin malı. Yapıp düşünenler dua ve destek alıyor. Memlekete hizmeti olanlardan Allah (c.c) razı olsun.

İş üretmek lâzım.

Dedikoduyu herkes üretir.

Saygılar efendim.