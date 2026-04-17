Yükünü Atan Konyaspor, Antalya’da Özgüvenle 0-2….

Son haftaların yükünü omuzlarından atan takım olarak, belki de uzun zaman sonra ilk kez bu kadar rahat bir deplasmana çıktık.

Antalya karşısına bu haftalarda böyle bir özgüvenle gelmek abartı değil, aksine sahadaki tablonun net bir yansıması.

İlhan Palut’un gelişiyle birlikte yakalanan ivme, rakamlara da açıkça yansıdı.

Antalya maçı öncesi, 9 maçta toplanan 15 puan; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle istikrarlı bir çıkış.

Bu tablo yalnızca puan hanesini değil, camianın psikolojisini de ciddi anlamda rahatlattı.

Öyle ki artık sadece bugünü değil, yarını da konuşan bir Konyaspor var. Antalya ise tamö anlamıyla diken üstünde.

Yeni sezonun planlarının şimdiden masaya yatırılması, bu değişimin en somut göstergesi düşüncelerimi paylaştıktan sonra gelelim maça.

Konyaspor, Kahramanmaraş'taki acı olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu tişörtle çıktı.

Samsun taraftarları gibi Antalya taraftarları da ligi zihnen çoktan bitirmiş.

İlk yarıda daha iyi olan taraf Konyaspor’du. Üç net gol fırsatını değerlendiremedik. İlk yarı eşitlikle tamamlandı.

İlk yarının aksine oyunun kontrolünü alan Antalya, ikinci yarıya etkili başladı ama gol Konyaspor’dan geldi. Dakika 57, Gonçalves…

Yenik duruma düşen Antalya, beraberlik golünü bulmak için panik halinde ataklar geliştirdi. Ancak bu girişimler saman alevi gibi kısa sürede söndü.

Futbol gerçekten enteresan bir oyun, iki, üç farkı bulabileceğimiz pozisyonları akıl almaz şekilde harcadık.

Antalya maçı öncesinde, 9 maçta 15 puan; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle istikrarlı bir çıkış yakaladığımızı söylemiştim. Antalya galibiyetiyle birlikte 10 maçta 18 puana ulaşıldı.

Bu tablo, bir teknik direktörün bir takımı nereden nereye getirebileceğinin somut bir göstergesi olarak dikkat çekti…

Maç 0-1 sona erecek derken, 90+6. dakikada Melih farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmayı bitirdi.

6 maçtır kaybetmeyen Konyaspor puanını 37’ye yükseltirken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.

Böylece yükünü atan Konyaspor, Antalya’da özgüvenli bir oyunla 0-2 kazandı.

Bir başka deyişle Konyaspor için artık daha farklı senaryoların yazılma zamanı geldi.