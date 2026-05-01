Yedi maçlık seri Rize’de son buldu

Süper Lig’in 32. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında…

Karşılaşma öncesi istatistiklere göz atarsak, dengeli ama dikkat çekici bir tablo var.

Yeşil-beyazlılar 31 haftada topladığı 40 puanla rakibinin 3 puan önünde…

Ev sahibi Rizespor ise 37 puanla hemen takipte.

İki takım arasında oynanan 42 resmi maçta Rizespor’un üstünlüğü bulunsa da Süper Lig özelinde Konyaspor önde.

Bu karşılaşmayı ilginç kılan bir diğer detay ise teknik adamların hikâyesi.

Recep Uçar Konya’dan Rize’ye giderken, İlhan Palut ise Rize’den Konya’nın yolunu tuttu.

İki hocanın eski takımlarına karşı sahaya çıkacak olması, mücadeleye ayrı bir anlam ve rekabet katıyor.

İki takım da oldukça rahat. Bu veriler, Karadeniz’de ki maçın tek önemini var “PRESTİJ…”

İşte bu yüzden, duygusal yönü de oldukça ağır basan bu karşılaşmayı, serin bir Rize akşamında kaleme almak için yerimi aldım.

İlhan Palut, salı akşamı oynanacak Beşiktaş maçını da düşünmüş olacak ki, sahaya oldukça farklı bir ilk 11 sürdü.

Tehlikeli ilk atak daha maçın 2. Dakikasında Rize’den geldi. Top direkten döndü.

Yukarıda maçın tek öneminin prestij olduğunu söylemiştim; ancak Rize bu karşılaşmaya hiç de o gözle bakmamış.

Ön alan baskısı ile topa daha fazla sahip olarak, organize ataklar ile oldukça etkili bir başlangıç yaptı.

Kısa sürede oyunda dengeyi kuran Konya, ön alan baskısıyla Rize kalecisini hataya zorladı.

Kazanılan topu 16. dakikada Jin-ho Jo gole çevirerek skoru 0-1 yaptı. Ancak Rize çabuk reaksiyon verdi; 18. dakikada Qazim’in golüyle eşitliği sağladı: 1-1

Skor eşitlendikten sonra, iki takım da rakip ceza sahasına girmekte zorlandı ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

İlk yarının başında olduğu gibi, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf Rize oldu.

Etkili ataklarını sürdüren Rize, bunun karşılığını 56. dakikada Mebude’nin ayağından bulduğu golle aldı ve skoru 2-1’e getirdi.

Rize, öne geçtikten sonra da baskılı oyununu sürdürmeye devam etti.

Rize, bunun karşılığını Augusto’nun ceza sahası dışından şık bir vuruşu ile aldı ve farkı ikiye çıkararak skoru 3-1’e getirdi.

İlhan Palut Beşiktaş maçını da düşünerek sahaya farklı bir kadroyla çıktı bunu anlkaraım.

Ancak sahadaki Konyaspor oyuncularının ortaya koyduğu mücadele tat vermedi. Asıl üzerinde durulması gereken konu da bu görüntüydü.

Sahadaki oyuncular, kendilerine verilen şansı iyi değerlendiremedi düşünceleri içimden geçerken, 90. Dakikada jeneriklik bir gol attı ve farkı bire indirdi. 3-2

Maçı daha fazla isteyen Rize kazandı.

Böylece Konyaspor’un yedi maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.