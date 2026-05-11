Vatandaşa uzanan enerji: Sadece doğal gaz değil, gelecek yatırımı

Seydişehir, yıllardır büyüyen ama bu büyümeyi sessiz sedasız yaşayan bir şehir…

Bazen sanayisiyle, bazen tarımıyla, bazen de insanıyla konuşulur. Ama son yıllarda dikkat çeken bir başka başlık daha var: altyapı yatırımları.

Ve bu yatırımların en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz doğalgaz.

Selçuk Gaz Dağıtım A.Ş. ile Seydişehir Belediyesi arasında imzalanan 2026 yatırım programı protokolü, aslında sıradan bir imza töreninden çok daha fazlasını ifade ediyor.

Çünkü bu anlaşma, sadece boru hatlarının döşenmesi değil; bir yaşam standardının kırsala taşınması anlamına geliyor.

Başkaraören, Ortakaraören, Aşağıkaraören ve Taşağıl…

Bugüne kadar belki birçok hizmette merkez kadar şanslı olamayan bu mahalleler, artık doğalgaz konforuyla tanışmaya hazırlanıyor.

Bu noktada Hasan Ustaoğlu’nun vurguladığı bir gerçek var:

Bu yatırım, Seydişehir’in bugüne kadar aldığı en büyük doğalgaz yatırımlarından biri.

Haksız da sayılmaz.

Çünkü 52 kilometrelik polietilen ana hat, 16.5 kilometrelik çelik boru hattı, 1700 servis kutusu ve 19 kilometrelik servis hattı…

Rakamlar teknik gibi görünebilir ama aslında her biri bir haneye sıcaklık, bir aileye konfor, bir mahalleye nefes demek.

Burada ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Selçuk Gaz Dağıtım A.Ş. Seydişehir’de ilk günden bu yana sadece yatırım yapan bir şirket olmadı.

Attığı her adımda şehrin ihtiyaçlarını gözeten, büyümeyi planlayan ve verdiği sözleri hayata geçiren bir anlayış ortaya koydu.

Bugün gelinen noktada kırsal mahallelerin de bu hizmetten faydalanacak olması, bu vizyonun en somut göstergesi.

Elbette bu sürecin bir diğer önemli ayağı da Cengiz Enerji Proje Müdürü Mustafa Öztürk’ün verdiği bilgiler, işin ne kadar ciddi ve planlı yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

15 Mayıs itibarıyla başlayacak çalışmalar, sadece bugünü değil, Seydişehir’in yarınlarını da şekillendirecek.

Bir de işin görünmeyen ama en önemli tarafı var: çevre. Doğalgaz demek, daha temiz hava demek. Daha az kömür, daha az duman, daha az kirlilik…

Yani çocukların daha rahat nefes aldığı bir Seydişehir demek. Bugün atılan bu imza, belki kâğıt üzerinde birkaç satırdan ibaret.

Ama sahaya indiğinde; sokaklara, evlere, hayatlara dokunacak bir dönüşümün başlangıcı.

Bu bir doğalgaz projesi değil.

Bu, Seydişehir’in merkezinden kırsalına uzanan bir yaşam kalitesi hamlesi.

Ve görünen o ki; Bu şehir artık sadece büyümüyor…

Doğru yatırımlarla, emin adımlarla geleceğe hazırlanıyor.