Seydişehir turizmde yükseliyor. Termalden yaylaya uzanan büyük fırsat

Seydişehir, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle yıllardır konuşulur. Ancak artık bu potansiyelin sadece konuşulma değil, somut yatırımlarla büyütme zamanı geldi. Bu noktada Başkan Hasan Ustaoğlu öncülüğünde hayata geçirilen projeler, ilçenin turizm vizyonunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Özellikle Seydi Şifa Termal Tesisleri çevresinde başlatılan çalışmalar, Seydişehir’i termal turizmde söz sahibi yapma hedefinin güçlü bir göstergesi. Termal turizm: Sağlıkla büyüyen şehir Dünyada yükselen trendlerden biri sağlık turizmi… Termal sular artık sadece geleneksel kullanımın ötesinde; dinlenme, tedavi ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkili. Seydişehir’de atılan adımlar sayesinde: Modern konaklama alanları Bungalov konseptli tesisler, yıl boyu hizmet verecek turizm altyapısı oluşturuluyor. Bu yatırımlar, ilçeyi dört mevsim canlı tutacak önemli bir hamle. Dağ turizmi: Doğanın sunduğu fırsat Torosların eteklerinde yer alan Seydişehir, doğa turizmi açısından büyük bir avantaja sahip. Ancak bu avantajın gerçek değere dönüşmesi için planlı çalışmalar gerekiyor. Doğa yürüyüşleri, bisiklet rotaları, fotoğrafçılık ve macera turizmi… Bunların hepsi Seydişehir’de rahatlıkla hayata geçirilebilir. Yayla turizmi: Huzurun adresi. Günümüz insanı artık kalabalıktan uzaklaşmak istiyor. Sessizlik, doğallık ve huzur arıyor. Seydişehir yaylaları ise bu ihtiyaca doğrudan cevap verebilecek nitelikte. Planlı yatırımlarla. Kamp ve karavan alanları Doğa ile iç içe konaklama seçenekleri Organik yaşam deneyimleri ön plana çıkarılabilir. Yerel kalkınma ve kadın emeği. Turizm yatırımlarının en değerli yönlerinden biri de yerel ekonomiye katkısıdır. Özellikle kadın kooperatiflerinin projelerde yer alması, kalkınmanın tabana yayılmasını sağlıyor. Bu yaklaşım, sadece turizmi değil, sosyal ve ekonomik gelişimi de beraberinde getiriyor. İşte tam bu noktada, Vizyon ve fırsat buluşuyor. Seydişehir bugün önemli bir eşikte. Bir yanda doğal zenginlikler, diğer yanda bu zenginliği değerlendirmeye yönelik bir vizyon… Hasan Ustaoğlu ve ekibinin attığı adımlar, ilçenin turizmde yeni bir kimlik kazanabileceğini gösteriyor.

Termal… Dağ… Yayla…

Bu üçlü güç doğru yönetildiğinde Seydişehir, sadece Konya’nın değil, Türkiye’nin dikkat çeken turizm merkezlerinden biri olabilir. Çünkü gerçek şu: Seydişehir’in geleceği, doğasında saklı… Ve bu kez o gelecek planlı adımlarla şekilleniyor.