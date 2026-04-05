Samsun da tribünlerde başlayan dostluk saha ya da yansıdı

Samsun deplasmanında yalnızca bir futbol maçı izlemedik.

Aynı zamanda futbolun özünü hatırlatan, centilmenliğin ve dostluğun ön plana çıktığı özel bir akşama tanıklık ettik.

Tribünlere bakıldığında, Samsun taraftarının ligi zihinsel olarak tamamladığını açıkça görüyoruz. Buna karşın, Konya’dan Samsun’a kadar gelerek bir an olsun susmayan taraftarlarımız, takımlarına verdikleri destekle alkışı fazlasıyla hak etti.

Deplasman kültürünün ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiler. Stadyumdaki atmosfere ayrı bir parantez açmak gerekir.

Hem Samsun hem de Konya taraftarları, tezahüratlarıyla centilmenliğin en güzel örneklerini sergiledi. Günümüz futbolunda sıkça özlediğimiz o saygı ortamı, bu kez tribünlerde fazlasıyla vardı.

Bu güzel tablo sadece tribünlerle sınırlı kalmadı. Tribünlerdeki centilmenlik sahaya da yansıdı; futbol adına son derece güzel ve örnek sahnelere tanıklık ettik. Son dakikalarda oyuncuların birbirine yaklaşımı, hakeme gösterilen saygı sekteye uğrasa da oyunun genel havası, futbolun aslında nasıl oynanması gerektiğini gösterir nitelikteydi.

Maça baktığımızda, Samsun’un ön alan baskısıyla başladığını gördük.

Konya savunmasının dikkatli duruşu bu baskıyı dengeledi. Bunun üzerine Samsun, sık sık defans arkasına attığı uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. İki takım da oyun planından kopmadan mücadele etti. İkinci yarıda ise tempo daha da arttı.

Oyun zaman zaman iki takım arasında gidip geldi. Her iki ekip de galibiyet için risk alırken, mücadele gücü üst seviyeye çıktı. Ancak bu mücadele sertliğe değil, rekabetin güzelliğine dönüştü. Son dakikalara girildiğinde heyecan zirveye ulaştı.

Maç adeta iki takım arasında gidip geldi. Fakat gecenin en önemli detayı, skorun ötesinde yaşanan o güzel atmosferdi.

Samsun’da tribünlerde başlayan dostluk, sahaya da yansıdı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Samsun 72 Holse nin şans golü ile öne geçti. Bu defa 79. Dakikada şans golünü Kramer ile biz bulduk. 2-2 Hakemin icat ettiği Penaltı’yı Bahadır kurtarınca maç beraberlik ile tamamlandı.

Bu dakikadan sonra maç her iki takıma da gitti geldi.

Bazen futbol, sadece sonuçtan ibaret değildir. Son dakikalar hariç, Bu maç da bize bir kez daha gösterdi ki; saygı, centilmenlik ve fair-play olduğunda, ortaya çıkan tablo skor ne olursa olsun kazananın futbol olduğu bir hikâyeye dönüşüyor.

Samsun deplasmanında beraberlik iyi sonuç.

