Rahatladık Ama Durmak Yok: Şimdi Asıl Mesai Başlıyor...

Bazen bir maç vardır; sadece üç puan değildir. Bir sezonun yükünü alır, zihni açar, geleceğin kapısını

aralar.

İşte Karagümrük karşısında alınan galibiyet tam olarak böyle bir anlam taşıyor. Adeta sezonun kilidini

açan, üzerimizdeki baskıyı dağıtan bir zafer…

Bu galibiyetle birlikte sadece haneye üç puan yazmadık; aynı zamanda yeni sezonun planlaması için

en değerli şeyi kazandık: “zaman ve huzur.”

Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor.

Yönetiminden teknik heyetine, sahada mücadele eden futbolcusundan tribünde hiç susmayan büyük

taraftara kadar herkes bu başarının bir parçası.

Böyle günlerde “takım olmak” kavramının ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Allah

hepsinden razı olsun.

Ancak asıl mesele bundan sonra başlıyor.

Lig artık bizim için sadece tamamlanması gereken bir süreç değil. Aynı zamanda geleceğin

temellerinin atılacağı bir laboratuvar.

Kalan maçlar ve kupa süreci; hem takım kimliğinin oturtulması hem de yeni sezonun kadro

mühendisliği açısından büyük bir fırsat.

Burada en kritik nokta şu:

Hedefsiz kalmak, rehavete kapılmak en büyük tehlike.

Tam tersine; bu rahatlamayı doğru okumalı, süreci maksimum verimle değerlendirmeliyiz.

Özellikle genç oyuncuların daha fazla süre bulacağı, deneneceği, kazanılacağı bir döneme giriyoruz.

Çünkü sürdürülebilir başarı, sadece transferle değil; altyapı ve doğru planlama ile gelir.

Artık gözler net şekilde 2026-2027 sezonuna çevrilmeli.

Başkan Ömer Atiker ve teknik direktör İlhan Palut yönetiminde vakit kaybetmeden yeni sezonun yol

haritası çizilmeli.

Kurulacak takım; günü kurtaran değil, sürekli olarak üst sıralarda kalmayı hedefleyen, istikrarlı ve

karakterli bir yapı olmalı.

Bu noktada üç temel başlık öne çıkıyor:

“Doğru kadro mühendisliği: İhtiyaçlara göre, dengeli ve alternatifli bir kadro

Genç–tecrübeli dengesi: Sadece bugünü değil, yarını da düşünen yapı

Oyun kimliği: Ne oynadığını bilen, sahada karakter koyan bir takım”

Karagümrük galibiyeti bize şunu gösterdi:

Bu takım doğru planlama ile çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip.

“Artık mazeret yok.

Rehavet yok.

Zaman kaybı hiç yok.

Önümüzde temiz bir sayfa var.”

Ve o sayfaya ne yazılacağı tamamen bizim elimizde…