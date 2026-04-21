Kupa Ateşi Konya’da Yandı. Son Söz Sahada Söylendi. Konyaspor yarı finalde…

Kupa maçlarını her zaman önemserim. Çünkü futbolun belki de değişmeyen tek gerçeği şudur: “En iyi antrenman maçtır.” Lig maratonunun dışında oynanan her kupa karşılaşması, takımlar için hem ritim hem de gerçek bir sınavdır.

Ne kadar çok maç, o kadar gelişim, o kadar tecrübe.

Gruptan seri başı çıkmak çoğu zaman avantajdır. Ama bu kez öyle olmadı. Seri başı olduk, fakat karşımıza Fenerbahçe çıktı.

Futbolun bir başka değişmez kuralı daha var: “Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz.”

Fenerbahçe, Rize karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Artık ellerinde tek hedef kaldı kupa. Bu da onları sahaya çok daha yüksek bir motivasyonla çıkaracak.

İşte tam da bu yüzden; zor ama imkânsız değil diyerek maçı yazmak için basın tribünündeki yerimi aldım…

Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi bilet fiyatlarının yüksekliği ve kombinelerin geçersiz sayılması nedeniyle taraftar ilgisi sınırlı kaldı, 42.000 kapasiteli statta 16.000 bilet satıldı.

Durum böyle olunca tribünler boş kaldı…

Konyaspor maça ön alan baskısıyla başlarken, Fenerbahçe kazandığı topları hızlı hücumlarla rakip sahaya taşıyıp pozisyon aradı…

Ancak iki takımında oldukça temkinli olduğu gözlerden kaçmadı.

Bir süre sonra oyun dengesi değişti, Fenerbahçe ön alan baskısını artırırken, Konyaspor kontra ataklarla pozisyon aramaya başladı.

İki takımın da temkinli oyunu dikkat çekti demiştim ya, aynen öyle oldu.

Adeta orta sahaya sıkışan karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanıldı ve ilk yarının nerede ise pozisyonsuz geçti, taraflar soyunma odasına eşitlikle gitti.

İkinci yarıya Fenerbahçe daha istekli başladı ve ilk yarıda bulamadığı pozisyonları bu bölümde üretmeye başladı.

Tribünlerde beklenen taraftar sayısı olmasa da taraftarlar hep bir ağızdan tezahüratlarla Konyaspor’a destek verdi.

Zaman zaman ise Fenerbahçe taraftarları, “Sabrımızı taşırma, adam gibi oynayın” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Tatsız tuzsuz geçen maçın uzatmalara gideceği, 60. dakikadan itibaren kendini hissettirdi. Öyle de oldu.

Uzatmaların ilk 15 dakikasında tamamen kendi sahamıza kapandık.

Uzatmaların ikinci bölümünde de topu kazanıp ayağa pas yapmakta zorlandık ve oyunun kontrolünü tamamen Fenerbahçe’ye bıraktık.

Başka bir deyişle penaltılara odaklandık, cümlesini yazarken, uzatmaların 118. Dakikasında VAR kararı ile penaltı kazandık.

Topun başına, Jevtovic geçti. Sadece stadyumu değil, tüm Konya’yı ayağa kaldırdı. 1-0…

Evet, Kupa Ateşi Konya’da Yandı. Son Söz Sahada Söylendi. Ve Konyaspor yarı finalde…