Konya Modeli Belediyecilik. Artık Söz Değil, Dünya Çapında Tescil…

Yıllardır, “Konya Modeli Belediyecilik” diye boşuna demiyoruz.

Bugün gelinen noktada bu sözün bir temenniden ibaret olmadığını, aksine somut başarılarla desteklenen bir gerçek olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Konya, Akıllı Şehir Endeksi’nde Türkiye’de son 5 yıldır zirvede yer alırken, şimdi de uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atarak dünyanın en başarılı 21 akıllı topluluğu arasına girdi.

Bu başarı, öyle sıradan bir listeye girmek değildir.

Dünyanın dört bir yanından şehirlerin yarıştığı, teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan odaklı yönetim anlayışının değerlendirildiği bir platformdan söz ediyoruz.

Bu noktada Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu vizyonu görmezden gelmek mümkün değil.

Çünkü Konya’da yapılanlar sadece klasik belediyecilik hizmetlerinden ibaret değil.

“Altyapıdan üstyapıya…

Ulaşımdan dijital dönüşüme…

Tarım projelerinden çevre yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede, planlı ve sürdürülebilir bir gelişim söz konusu.”

Bugün şehir genelinde kurulan güçlü fiber altyapı, yaygın ücretsiz Wi-Fi hizmetleri, dijital belediyecilik uygulamaları…

Bunların her biri, vatandaşın hayatını kolaylaştıran ama aynı zamanda geleceği inşa eden adımlar.

İşte bu yüzden bu başarı tesadüf değil.

Uğur İbrahim Altay’ın ifade ettiği gibi, bu süreç bir vizyon meselesidir.

Teknolojiyi merkeze alan, insanı unutmayan ve sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışın sonucudur.

Daha da önemlisi, bu başarı sadece bugünün değil, yarının da planlandığını gösteriyor.

“Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası-2030” gibi uzun vadeli planlar, günü kurtarmaya değil, geleceği kazanmaya yönelik bir bakış açısının ürünüdür. “

Şunu açıkça söylemek gerekir:

Bugün Konya, sadece Türkiye’de değil, dünyada da örnek gösterilen bir şehir olma yolunda ilerliyor.

Ve bu noktada şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak gerekiyor:

Kalkınma, tesadüflerle değil; vizyon, planlama ve istikrarla olur.

Konya’da bunu gördük, görüyoruz.

Elbette eksikler yok mu?

Her şehirde olduğu gibi vardır.

Ama önemli olan, doğru yönde ilerlemek ve her geçen gün üzerine koyarak devam etmektir.

Konya tam da bunu yapıyor.

Yıllardır dile getirdiğimiz “Konya Modeli Belediyecilik” artık bir slogan değil…

Dünya tarafından kabul gören, tescillenen bir başarı hikâyesidir.

Ve görünen o ki bu hikâye henüz yeni başlıyor…