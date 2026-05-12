Konya’dan dünyaya: Adalet, kardeşlik ve gençlik çağrısı

Konya’nın “2026 İslam İşbirliği Gençlik Başkenti” ilan edilmesi, yalnızca bir organizasyon başarısı değil; aynı zamanda şehrin taşıdığı tarihi ve manevi misyonun uluslararası düzeyde yeniden tescillenmesidir.
Selçuklu’dan bugüne medeniyetin kalbi olan Konya, şimdi de İslam dünyasının gençlik vizyonuna yön verecek bir merkez haline geliyor. Programını yerinde takip ettim.
Başkentler başkenti olarak anılan Konya’nın, geçmişten aldığı kültürel mirası gençliğin enerjisiyle buluşturması son derece kıymetli.
Çünkü bugün dünyanın en büyük ihtiyacı; “sadece teknoloji üreten değil, vicdanı ve merhameti de güçlü nesiller” yetiştirebilmektir.
Gazze’den Yemen’e, Arakan’dan Libya’ya kadar İslam coğrafyasında yaşanan acılar düşünüldüğünde, gençliğin üstleneceği sorumluluk daha da önemli hale geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın konuşmasında vurguladığı “Diplomasi” teması ise oldukça anlamlı.
Çünkü artık savaşların değil, diyalogların konuşulduğu bir dünyanın inşası gerekiyor.
Gençlerin; adalet, kardeşlik ve ortak gelecek fikri etrafında buluşması, İslam dünyasının yarınları adına umut verici bir gelişme olacaktır.
Yıl boyunca düzenlenecek uluslararası paneller, kültür festivalleri, gençlik kampları ve çalıştaylar sayesinde, Konya, sadece Türkiye’nin değil, İslam dünyasının da önemli buluşma merkezlerinden biri haline gelecek.
Bu süreçte farklı ülkelerden gelecek gençlerin kuracağı dostluk köprüleri, geleceğin güçlü iş birliklerine de zemin hazırlayacaktır.
Elbette bu unvan yalnızca bir prestij değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.
Konya’nın bu sorumluluğu layıkıyla taşıyabilecek birikime, tecrübeye ve vizyona sahip olduğu açıkça görülüyor.
Gençlik merkezlerinden bilim projelerine, kültürel çalışmalardan eğitim yatırımlarına kadar yapılan çalışmalar bunun en somut göstergesi.
Bugün Konya’da yükselen gençlik heyecanı, aslında İslam dünyasının yeniden ayağa kalkma iradesinin de bir yansımasıdır.
Çünkü güçlü bir gelecek; inançlı, donanımlı, bilinçli ve adalet duygusu gelişmiş gençlerle kurulacaktır.
Ve görünen o ki, Konya, bu büyük yürüyüşte sadece ev sahibi değil, aynı zamanda yol gösteren şehirlerden biri olmaya hazırlanıyor.
