Güneşin şehri Konya: Sözde değil, gerçekten ‘enerji üssü’

Türkiye’de yerel yönetimlerin vizyonunu ölçmek istiyorsanız, artık asfaltın kalınlığına ya da park sayısına bakmak yeterli değil.

Asıl mesele; geleceği ne kadar okuyabildikleri, kaynakları ne kadar akıllıca yönettikleri ve en önemlisi sürdürülebilir bir yarın için ne kadar cesur adımlar attıklarıdır.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 70 MW’lık Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tam da bu noktada dikkat çekti.

Uğur İbrahim Altay’ın açıkladığı rakamlar, sıradan bir yatırımın ötesine geçtiğimizi açıkça ortaya koyuyor…

Mevcut 35 MW’lık kapasiteye eklenen 70 MW ile toplam 105 MW… Ve dahası, yolda olan projelerle hedef 150 MW.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Bu, artık Konya’nın sadece tarımın değil, enerjinin de başkenti olma yolunda ilerlediği anlamına geliyor.

“Birinciyiz” Demek Kolay, Kalıcı Olmak Zor…

Başkan Altay’ın “Türkiye’de belediyeler arasında birinci sıraya yerleştik” sözünü küçümsemek kolaydır.

Ama altını doldurmak zordur. Çünkü bu tür yatırımlar; vizyon, finansman, planlama ve kararlılık ister.

Burada dikkat çeken bir diğer unsur da işin sadece belediye ölçeğinde kalmaması.

Bakan, Murat Kurum öncülüğündeki bakanlık desteği, İLBANK koordinasyonu ve uluslararası finans iş birlikleriyle bu proje, yerelden çıkıp ulusal hatta küresel bir modele dönüşüyor.

Konya’nın Avantajı: “Güneş”

Konya’nın coğrafi kaderi yıllarca “kuraklık” üzerinden okundu.

Oysa bugün aynı gerçek, avantaja dönüşüyor. Güneşin en cömert olduğu şehirlerden biri olan Konya, bu nimeti artık ekonomik değere çeviriyor.

Yani mesele sadece enerji üretmek değil;

“Enerji maliyetlerini düşürmek, Belediyenin giderlerini azaltmak, Ve dolaylı olarak vatandaşa nefes aldırmak.”

2,5 Milyar Liralık Soru

70 MW’lık yatırımın 2,5 milyar liralık maliyeti ilk bakışta yüksek görünebilir.

Ancak meseleye kısa vadeli değil, uzun vadeli bakmak gerekiyor. Enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltan her adım, aslında gelecekte ödenecek daha büyük faturaların önüne geçmek demek…

Bu açıdan bakıldığında, yapılan yatırım bir harcama değil; stratejik bir kazançtır.

Valilikten Gelen Mesaj: Bu Bir İrade Meselesi

İbrahim Akın’ın “sürdürülebilir ve çevreye uyumlu gelecek” vurgusu, aslında işin özünü özetliyor. Bu proje teknik bir yatırım olmanın ötesinde, bir zihniyet değişiminin göstergesi.

Konya bugün sadece güneşi toplamıyor; geleceği biriktiriyor.

Bundan böyle… Türkiye “enerji politikası” konuşurken Konya’yı örnek göstermek zorunda kalacak. Ve o gün geldiğinde, bugünkü bu adımların ne kadar kıymetli olduğu daha iyi anlaşılacak.

Konya artık sadece güneşin doğduğu şehir değil, güneşi yöneten şehir….