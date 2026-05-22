Futbolu konuşacaktık, ama yine olmadı, yazıklar olsun

Konyaspor, Galatasaray’ı geçti…

Fenerbahçe’yi geçti…

Beşiktaş’ı geçti…

Sahada mücadele ederek namağlup finale geldi.

Trabzonspor büyük camia, güçlü takım…

Final öncesi konuşmamız gereken tek şey futbol olmalıydı.

Ama yine olmadı…

Çünkü Türkiye’de futbol artık sadece sahada oynanmıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, “Kupayı Trabzon’a getirmek istiyoruz” açıklaması, zaten güven sorunu yaşayan Türk futbolunda yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Elbette herkes takım tutabilir.

Ama insanların aklı artık futboldan çok başka şeylere gidiyor.

Hakemler…

“VAR kararları…

Federasyon…

Çifte standart iddiaları…”

İnsanlar artık golü değil, “Acaba masa başında ne olacak?” sorusunu konuşuyor.

Dün gece de öyle oldu.

Konyaspor ikinci yarıda baskıyı kurdu, beraberliği buldu, oyuna ortak oldu.

Ama maçın başından itibaren Halil Umut Meler’in yönetimi, saha içindeki futbolun önüne geçti.

Ve en acı olan şu:

İnsanlar artık kaybetmekten değil, Futboldaki adaletsizlikten yoruldu.

Oysa futbolun güzelliği burada olmalıydı:

Kim hak ediyorsa o kazansın…

Maçtan sonra hakemi değil, futbolu konuşalım…

Ama yine olmadı.

Bu arada Penaltıyı atsaydınız diyenler çıkacaktır, Penaltı gol olsaydı ne olacaktı, Halil Umut Meler ince ince değil satır satır doğrayacak Konyaspor’un kazanmasına izin vermeyecekti.

Ne yazık ki bu ülkede futbol, saha çizgilerinin dışına taşalı çok oldu.

Ve insanın içinden sadece şu cümle geçiyor:

YAZIKLAR OLSUN…